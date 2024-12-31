GÜNCELLEME - Kayseri'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde boru ve profil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde boru ve profil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'deki bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 20 araç, 68 personelle müdahale edilen yangında, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
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