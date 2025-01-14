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        Kayseri Kent Konseyi kentin turizm potansiyelini artırmak için adım atıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarına devam eden Kayseri Kent Konseyi, şehrin turizm potansiyelini arttırmak için yeni çalışmalar yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:52
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        Kayseri Kent Konseyi kentin turizm potansiyelini artırmak için adım atıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarına devam eden Kayseri Kent Konseyi, şehrin turizm potansiyelini arttırmak için yeni çalışmalar yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kent Konseyince gerçekleştirilen "Turizm Çalışma Grubu" toplantısında kentin turizm potansiyeli ele alındı.

        Toplantının ana gündemi, şehrin turizm altyapısı ve Erciyes Kayak Merkezi'nin daha verimli hale getirilmesi oldu.

        Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katıldı.

        Öte yandan, Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'ı ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Kayseri Kent Konseyi'nin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu ve fikir alışverişi yapıldı.

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