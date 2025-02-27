Erciyes'te 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı

Erciyes Kayak Merkezinde 152 personelin katılımıyla "Erciyes 2025 Çığ Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Erciyes Kayak Merkezinde düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, Erciyes AŞ ve İHH'dan 152 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği çığ düştü ve kayak yapan 4 kişi kar altında kaldı.

Çığ altından çıkan kişilerden birinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve kurtarma köpeği gönderildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yerleri tespit edilen 3 kişi, kar altından yaralı çıkarıldı. Yaralılar AFAD'a ait amfibik araçlarla ambulanslara götürüldü.

Yaklaşık bir saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri çığda arama kurtarma tatbikatını tekrarladıklarını söyledi.

Çok yararlı bir tatbikat yaptıklarını belirten Kaçmaz, "Kayseri olarak her türlü afete karşı gerekli tedbirleri, ilgili kurumlarımızla alıyoruz. Her zaman için hazırız. Allah afetler yaşatmasın." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise tatbikat hakkında bilgi verdi. Genç, "Burada bizim asıl amacımız, ülkemizde bütün arama kurtarma faaliyetleri, afet ve acil durumlarda bütün ekiplerle birlikte hareket edebilmek. Çalışmamızı bu şekilde sonlandırdık. Başarılı bir tatbikat oldu." diye konuştu.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da tatbikata katılım sağlayan ekiplere teşekkürlerini iletti.