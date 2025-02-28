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        Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:11 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:11
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        Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimdeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

        Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı, saat 20.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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