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        Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü Rams Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:58 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:03
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        Kayserispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 8 Mart Cumartesi günü Rams Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimdeki antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

        Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Bellona Kayserispor maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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