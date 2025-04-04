Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.C. idaresindeki 38 R 0611 plakalı minibüs, 30 Ağustos Mahallesi Hasan Esat Işık Bulvarı'ndaki kavşakta G.Y. yönetimindeki 38 VE 131 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle otomobildeki yolcu H.Y. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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