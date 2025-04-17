Kayseri'de Wushu Okullararası İl Şampiyonası yapıldı

Kayseri'de Wushu Okullararası İl Şampiyonası "tao" performanslarıyla sona erdi.

Atatürk Spor Salon'undaki wushu şampiyonasında minik sporcular "sanda" ve "tao" kategorilerinde mücadele verdi.

Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Wushu Kayseri İl Temsilcisi Faruk Hasetçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada wushunun her geçen gün Kayseri'de gelişen bir branş olduğunu ve sporcuların ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu branşı genele yayabilmek için ilk okuldan itibaren çocukları wushuya yönlendirmeye çalıştıklarını belirten Hasetçi, "Kayser'de Wushu Okullararası İl Şampiyonası düzenledik. 3 gün devam eden şampiyonaya 150 sporcu katıldı. Şampiyona boyunca çok güzel mücadeleler izledik. Bugün şampiyonanın son gününde ise tao kategorisinde sporcularımız performanslarını sergiledi. Katılan sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.