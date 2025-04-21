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        Talas Belediyesinden üniversite öğrencilerine yönelik özel gezi

        Talas Belediyesi, Turizm Haftası dolayısıyla ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik özel gezi programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:30
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        Talas Belediyesinden üniversite öğrencilerine yönelik özel gezi
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        Talas Belediyesi, Turizm Haftası dolayısıyla ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik özel gezi programı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üstü açık gezi otobüsüyle gerçekleştirilen "Rota Talas" etkinliğinde öğrenciler, Talas'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Gezide Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde yer alan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi, Klasik Sanatlar Akademisi, Tıpkıbasım Mushaflar Sergisi ve Yaman Dede Kültür Evi gibi mekanlar ziyaret edildi.

        Geziyle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlere yönelik yapılan bu tür etkinliklerin sadece birer gezi değil, aynı zamanda birer kültür köprüsü olduğunu ifade etti.

        Yalçın, gençlerin yaşadıkları şehri sadece konakladıları bir yer olarak görmesini istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Talas’ın tarihini, ruhunu ve kültürel zenginliğini tanımalarını, hissetmelerini arzu ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bir şehri tanımak, ona sahip çıkmanın ilk adımıdır. Biz de bu mirası sadece korumakla kalmayıp, onu genç nesillere ilham verecek birer değer olarak sunmak istiyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlarken, geçmişi unutmadan yola çıkmalarını önemsiyoruz."

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