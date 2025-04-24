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        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı

        Kocasinan Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde bulunan kurban kesim ve satış yerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:24
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        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerinde inceleme yaptı
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        Kocasinan Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde bulunan kurban kesim ve satış yerinde incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban satış ve kesim yerini inceleyen Çolakbayrakdar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

        Hazırlıklar için yerinde kontroller gerçekleştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Hem sahada yürüttüğümüz faaliyetler hem de bayram günlerinde sunacağımız desteklerle tüm hazırlıklarımızı yerinde kontrol ederek, ardından planlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Kurban satış noktalarımız, kesim ünitelerimiz, vatandaşlarımızın bekleme alanları, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirecek olan Veteriner Müdürlüğümüzün denetimleri ve alandaki temizlik faaliyetleriyle birlikte vatandaşlarımızın kurbanlarını son derece hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek bir ortamda kesmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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