Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı yakalandı
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Z.T. (42) yakalandı.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 27 fişek ile 15 silah parçası ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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