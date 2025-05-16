ERÜ'de İlim Yayma Ödülleri'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üst yönetiminin katılımlarıyla Türkiye'deki ilmi çalışmaları teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, toplantı Erciyes Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Buradan konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İlim Yayma Ödülleri'nin önemine dikkati çekerek, düzenleme komitesine teşekkür etti.

Altun'un konuşmasının ardından İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy tarafından AÜB üst yönetimine İlim Yayma Ödülleri hakkında bilgi verildi.

Sarısoy, "Bu ödüllerle ilgili olarak buradaki temel hedefimiz, Türkiye'de üretilen nitelikli akademik çalışmalarda doğrudan doğruya akademisyenin kendisini ödüllendirme üzerine bir model geliştirdik. Araştırmacı akademisyen anlamında da kapsamı geniş tutalım dedik ve böylece sadece üniversite değil, üniversitenin dışında geliştirilen teknolojileri, buluşları da içine alacak şekilde bir ödül tasarladık." ifadelerini kullandı.