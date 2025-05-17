Sultan Sazlığı'nda yürüyüş yolu çalışmaları sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultan Sazlığı'nda yürütülen 600 metrelik yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultan Sazlığı'nda yürütülen 600 metrelik yürüyüş yolu çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 600 metrelik yürüyüş yolu yeniden inşa ediliyor.
Sazlık alanının doğal dokusuna uygun şekilde sürdürülen ahşap yol yapım çalışmalarıyla ziyaretçilerin bölgeyi daha yakından keşfetmesi sağlanacak.
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