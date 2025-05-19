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        Kocasinan Belediyesince düzenlenen satranç turnuvasının ödül töreni yapıldı

        Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" ödül töreni ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:09
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        Kocasinan Belediyesince düzenlenen satranç turnuvasının ödül töreni yapıldı
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        Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" ödül töreni ile sona erdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya çevre illerin yanı sıra yurt dışından da sporcular katıldı.

        Turnuvada, 7, 8, 9, 10, 14 yaş ve açık kategoride 210 kişi mücadele etti.

        Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin açılışından bu yana beşinci turnuvalarını düzenlediklerini ifade etti.

        Yapılan her projede gençlere pozitif ayrıcalık tanıdıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesiyle satranca ilgi duyanların sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu merkez aracılığıyla şehrimizdeki bu alandaki eksikliği gidermek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız bu merkezle satranç sporunu tabana yayacak, Türkiye'nin şampiyonlarını Kayseri'den çıkaracağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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