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        "Uluslararası MEB Robot Yarışması" için sahayı öğrenciler hazırladı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl 17'ncisi Kayseri'de düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda saha hazırlıkları öğrenciler tarafından yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:12
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        "Uluslararası MEB Robot Yarışması" için sahayı öğrenciler hazırladı
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl 17'ncisi Kayseri'de düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda saha hazırlıkları öğrenciler tarafından yapıldı.

        Öğrenciler, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek program için yarışma pistleri, 5 bin metrekarelik elektrik akışının sağlanması, sahne düzeneği gibi birçok hazırlıkları öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla yarışma alanında hazırlıklar tamamlanırken, öğrenciler de okullarında edindiği bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu.

        Canlı yayın faaliyetlerinin koordinatörü Faruk Savaş, AA muhabirine, Uluslararası MEB Robot Yarışması kapsamında hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığının en kapsamlı projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Savaş, bugün açılışı yapılacak programın Avrupa ve dünyada en iddialı yarışmalardan olduğunu dile getirdi.

        - "Öğrencilerimiz en ön planda görev alıyor"

        Sahadaki hazırlıkların tamamına yakınının öğrenciler tarafından yapıldığını anlatan Savaş, şöyle konuştu:

        "Burada öğrencilerimize sahanın hazırlanması, faaliyetlerin tamamlanması gibi alanlarda danışmanlık ediyoruz. Tamamını öğrencilerimiz yapıyor. Yarışmanın 4 günlük hazırlık sürecinde öğrencilerimize meslek lisesinde öğrettiklerimizi uygulamaları için imkan tanıyoruz. Öğrencilerimiz bu yarışma alanlarının fiziksel hazırlığından arka plandaki yazılım hazırlıklarına kadar öğretmenlerinin desteğiyle çalışıyor. Kabloların döşenmesinden, canlı yayın masasındaki resim seçicinin, teknik yönetmenin kurgulanmasına kadar. Bütün aşamalarda öğrencilerimiz en ön planda görev alıyor."

        Öğretmenlerin hazırlık kapsamında öğrencileri yönlendirdiğini belirten Savaş, yaklaşık 200 öğrencinin sahada çalıştığını ifade etti.

        Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Remzi Efe Arslan, gazetecilik bölümünde okuduğunu ve 3 gündür sahada çalıştıklarını söyledi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi veren Arslan, "Aslında okulda gördüğümüz teorik bilgileri burada uyguluyoruz. Bu da bizim için çok güzel. Deneyim de katmış oluyor. Profesyonel bir iş olduğu için meslek hayatımızda bize artıları olacak. Yaklaşık 3 yıldır yarışmanın canlı yayın ekibinde yer alıyoruz. Yaklaşık 10 kameramızın kurulumunu yaptık. Daha sonrasında jimmy jib kameramızı kurduk." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Defne Akel de kamera kurulumu yaptıklarını ve sosyal medya sinevizyonlarının metinlerini yazdıklarını belirtti.

        - "Yarışmaya öğrenci olarak katkı vermem gurur verici"

        Kayseri Hürriyet Meslek Lisesi'nde okuyan Furkan Efe Mutlu ise yarışmanın elektrik altyapı sisteminde çalıştığını söyledi.

        Yarışma için 4 gündür sahada çalıştıklarını belirten Mutlu "Robotlar ve yarışma alanına kullanılması için elektrik hattı çektik. Dron pistinde kullanılması içinde kablo döşedik. Yarışmaya öğrenci olarak katkı vermem benim için gurur verici." dedi.

        Mutlu, derslerde işlediği konuları sahada uygulama fırsatı yakaladığını da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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