Kayseri'de, 1008 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin üzerinde 1008 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin üzerinde 1008 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler takip ettikleri A.E'nin üzerinde yaptığı aramada 1008 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
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