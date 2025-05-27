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        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:56 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:56
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        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru M.B. (60) saklandığı ikamette, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan S.D. (57) ise hücre evi olarak nitelendirilen adreste yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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