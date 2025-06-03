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        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı

        Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda denetimde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:07
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        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı
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        Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda denetimde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini artırdı.

        Ekipler, bayram öncesini, bayram günlerini ve sonrasını kapsayan gerekli tedbirleri aldı.

        Kayseri Şehir Terminali ile yollarda yapılan denetimlerde, trafik polisleri özellikle emniyet kemeri kullanmaları konusunda sürücüleri ve yolcuları uyardı.

        Otobüs şoförlerinin sürücü belgeleri, ruhsatları ve zorunlu evraklarının kontrol edildiği denetimlerde, araçlardaki takograf cihazları da incelendi.​​​​​​​

        Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve kurallara uymaları istendi.

        Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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