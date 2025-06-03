Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi otogarda trafik denetimi yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogar ve yollarda denetimde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, bayram öncesini, bayram günlerini ve sonrasını kapsayan gerekli tedbirleri aldı.

Kayseri Şehir Terminali ile yollarda yapılan denetimlerde, trafik polisleri özellikle emniyet kemeri kullanmaları konusunda sürücüleri ve yolcuları uyardı.

Otobüs şoförlerinin sürücü belgeleri, ruhsatları ve zorunlu evraklarının kontrol edildiği denetimlerde, araçlardaki takograf cihazları da incelendi.​​​​​​​

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlardan dikkatli olmaları ve kurallara uymaları istendi.

Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.