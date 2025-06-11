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        Vali Çiçek ve ERÜ Rektörü Altun, tedavi gören miniklerin isteğini yerine getirdi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Şeyma Nur Gündoğan ve Fatih Palmanak, Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:17
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        Vali Çiçek ve ERÜ Rektörü Altun, tedavi gören miniklerin isteğini yerine getirdi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Şeyma Nur Gündoğan ve Fatih Palmanak, Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ERÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Ziyaretleri esnasında hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Çiçek ve Altun, şehir dışından gelerek tedavisi devam eden ve Kayseri'yi gezme imkanı bulamayan Şeyma Nur ile Fatih'in gezi talebini geri çevirmeyerek bayram dönüşü isteklerini yerine getirdi.

        Bu kapsamda, Şeyma Nur ve Fatih, Kayseri Bilim Merkezi ve Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

        Valiliğe de ziyaret gerçekleştiren minikler, Vali Çiçek ve Rektör Altun'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyaretin sonunda Vali Çiçek, Şeyma Nur ve Fatih'e çeşitli hediyeler verdi.

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