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        Yerli ve yabancı futbol takımları, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes'i tercih ediyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 1850 rakımda kurulan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yerli ve yabancı futbol takımlarına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:08
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        Yerli ve yabancı futbol takımları, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes'i tercih ediyor
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 1850 rakımda kurulan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yerli ve yabancı futbol takımlarına ev sahipliği yapıyor.

        Merkezde 8 futbol sahası, spor salonları ve yüzme havuzları gibi olanaklar yer alıyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yanı sıra alt liglerden de birçok futbol takımı yeni sezon hazırlıklarının bir bölümünü Erciyes'te geçirecek. Kayserispor, Vanspor FK ve Kahramanmaraş İstiklalspor'un hazırlıklarını sürdürdüğü merkez, yaz boyunca yurt içinden ve dışında çok sayıda futbol takımını konuk edecek.

        Kamp merkezinde Türkiye'nin yanı sıra KKTC'den Cihangir, Dumlupınar ve Aslanköy ekipleri ile Suudi Arabistan'dan Al Ula 17 yaş altı takımı da kamp yapacak.

        Merkezin tesis sorumlusu Gülşah Bıkmaz, AA muhabirine, sporculara kaliteli hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Bu yıl da geçen sene olduğu gibi yoğun talep aldıklarını ve ağırlayacakları takım sayısının artacağını belirten Bıkmaz, "Aşağı yukarı temmuz ayını tamamen doldurduk. Sahalarda hiç boşluğumuz yok. Bu sene iki tane daha sahamız eklendi, 8 futbol sahası oldu. İlk olarak Vanspor giriş yapmıştı. Geçen sene de burayı kullanmıştı. Kayserispor ve Kahramanmaraş İstiklal de burada çalışmalarına devam ediyor." dedi.

        Bıkmaz, gelecek günlerde takım sayısının artacağını dile getirerek, "Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK gelecek takımlarımızdan. Bu sene KKTC'den 3 takımımız gelecek." diye konuştu.

        Tesislerdeki zeminlerin çok iyi olduğunun altını çizen Bıkmaz, bölgenin, şehrin, otellerin ve rakımın kamp için oldukça iyi olduğunu vurguladı.

        - "Dolu dolu bir sezon geçireceğiz"

        Gülşah Bıkmaz, temmuzda 15 futbol takımını ağırlayacaklarını kaydederek, "Bu ay hiç boşluğumuz yok. Geçen sene 30 takım ağırlamıştık. Bu sene, 40-45 takım ağırlarız diye tahminimiz var. Acentelerle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yine dolu dolu bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sadece futbola hitap etmediğini anlatan Bıkmaz, yüzme, ragbi, basketbol, tenis gibi branşlarda da sporcuları misafir ettiklerini söyledi.

        Bıkmaz, antrenman sahalarının UEFA standartlarına uygun hazırlandığına değinerek, şunları kaydetti:

        "Temmuz ayını Süper Lig takımlarıyla dolduruyoruz. Ağustos'u 1, 2 ve 3. Lig takımlarımızla, eylülü de amatör liglerdeki takımlarla doldurup sezonu tam dolu geçiriyoruz. Buraya gelen takımlar birbirleriyle hazırlık maçı yapıyorlar. 180 kişi kapasiteli tribünümüz ve aydınlatmalı sahamız var. Hazırlık maçlarını genelde bu sahada bir şölen havasında, ses sistemlerimizi de kurarak oynatıyoruz. Takımlar ve acenteler iş birliği yaparak burada hazırlık maçlarını düzenliyor, biz de sahalarımızı onlara tahsis ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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