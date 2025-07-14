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        Başkan Büyükkılıç, belediyedeki hizmet birimlerini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), konservatuvar ve çamaşır yıkama merkezine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:46
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        Başkan Büyükkılıç, belediyedeki hizmet birimlerini ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), konservatuvar ve çamaşır yıkama merkezine ziyarette bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KAYMEK'in el becerilerine ve mutfak alanına yönelik kurslarında kursiyerler ile bir araya gelerek, sohbet etti.

        Kursiyerler tarafından ortaya konulan çalışma ve eserler hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, yapılan faaliyetleri inceledi.

        Büyükkılıç daha sonra KAYMEK'te müzik ve enstrüman eğitimi alan öğrencilerle de bir araya gelirken, öğrenciler de eğitim aldıkları enstrümanlar ile Büyükkılıç'a müzik ziyafeti sundu.

        Büyükşehir Belediyesinin yükseköğretim öğrencilerine yönelik hizmet veren ücretsiz hizmeti çamaşır yıkama merkezine de ziyarette bulunan Büyükkılıç, gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla KAYMEK çalışanlarına teşekkür etti, öğrencilere de başarı ve kolaylıklar temennisinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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