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        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 01:52 Güncelleme: 16.07.2025 - 01:52
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        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Y. ile A.S'yi yakaladı.

        İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca şarjörü ve 9 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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