ERÜ ve KAYOTED arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve KAYOTED Başkanı Murat Erdal katıldı.

Altun, törende yaptığı konuşmada, Kayseri’nin tarihi geçmişiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip olduğunu belirtti.

Turizmi önemsediklerini anlatan Altun, "Kayseri Otelciler Derneği ile turizmimizin daha ileri gitmesi için çalışmalar içerisinde olmak, Kayserimizin tanıtımı için birlikte projeler ortaya koymak için önemli bir işbirliği protokolünü imzalıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdal da protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Altun ve Erdal, işbirliği protokolüne imza attı.