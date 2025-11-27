ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz'a TÜSEB-Teşvik Ödülü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz da biyoanalitik örnek hazırlama, toksik kirleticilerin giderimi, in-vitro diagnostik tanı kitlerinin geliştirilmesi ve nanomateryal temelli koruyucu ekipmanların üretimi konularında yaptığı çalışmalarla TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Ödül törenine katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, törende emeği geçenlere teşekkür ederek, Yılmaz'ı tebrik etti.