Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz'a TÜSEB-Teşvik Ödülü

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:49 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz'a TÜSEB-Teşvik Ödülü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

        Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz da biyoanalitik örnek hazırlama, toksik kirleticilerin giderimi, in-vitro diagnostik tanı kitlerinin geliştirilmesi ve nanomateryal temelli koruyucu ekipmanların üretimi konularında yaptığı çalışmalarla TÜSEB-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

        Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

        Ödül törenine katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, törende emeği geçenlere teşekkür ederek, Yılmaz'ı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de okulda fenalaştıktan sonra ölen 2. sınıf öğrencisinin cenazesi d...
        Kayseri'de okulda fenalaştıktan sonra ölen 2. sınıf öğrencisinin cenazesi d...
        Erciyes, Diplomatik Kayak Yarışı'na ev sahipliği yapacak
        Erciyes, Diplomatik Kayak Yarışı'na ev sahipliği yapacak
        Kayseri'de Türk-Alman Yatırım ve İşbirliği Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de Türk-Alman Yatırım ve İşbirliği Toplantısı yapıldı
        Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
        Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
        Diplomatik Kayak Yarışı, bu yıl da Erciyes'te gerçekleşecek
        Diplomatik Kayak Yarışı, bu yıl da Erciyes'te gerçekleşecek
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'ı her köşesiyle yeşile bürüyerek, şehrimi...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan'ı her köşesiyle yeşile bürüyerek, şehrimi...