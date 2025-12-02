Habertürk
        Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın tanıtımı yapıldı

        Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın tanıtımı yapıldı

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası için tanıtım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:52 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:52
        Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın tanıtımı yapıldı
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası için tanıtım programı düzenlendi.

        Kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, binanın yüzde 32'nin tamamlandığını belirterek, inşaatın belli bir zamandır bitmemiş olmasının kendileri açısından üzücü bir durum olduğunu söyledi.

        Yeni atamalarla beraber çözüm bulmak için istişare ettiklerini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

        "Bu konuda da devreye AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu girdi. Bu süreçlerin her birisinde milletvekilimizin Ankara'da aşama aşama takip etmesi bizi her aşamada bilgilendirmesi gerçekten kıymetliydi. Bugün itibarıyla da burasının devri tamamlandı. Sayın vekilimizden buranın yapımı için destek istiyoruz. Başsavcımızdan takibiyle inşallah komisyon başkanımızla ve adalet temsilcilerimizle beraber bu binanın ek hizmet binası olarak açılışını da hep beraber göreceğiz."

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da şehre yeni bir mekan kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ise geldikleri gün itibarıyla şu anda yeni kurulan mahkemelere yer bulmakta ciddi manada sorun yaşadıklarını dile getirdi.

        Türk Kızılay'a ait binanın adliyenin ek binası olması için 1 yıl önce çalışma başlattıklarını belirten Korkmaz, "Bu fikir önce bizden sonra da Türk Kızılay İl Başkanı Sayın Cafer Beydilli'den olumlu görüş ortaya çıkınca talip olduk. Resmi girişimlerimizi bakanlığımız üzerinden yürüttük. Milli Emlak Genel Müdürlüğü gerekli çalışmaları yaptı. Bu süreçte en çok desteği sayın milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu'ndan gördük. Kendisi bizatihi adım adım o süreçteki iş ve işlemleri takip etti. Yaklaşık bir ay kadar önce de Milli Emlak İl Müdürlüğümüzden biz binanın teslimini aldık ve çalışmalarımıza başladık. Şimdi bina yeni adliye ek binası olduğu için proje değişikliği olacak, ruhsatı alınacak ve bakanlığımızdan ödenek isteyeceğiz." diye konuştu.

