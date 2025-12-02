Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın tanıtımı yapıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası için tanıtım programı düzenlendi.

Kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, binanın yüzde 32'nin tamamlandığını belirterek, inşaatın belli bir zamandır bitmemiş olmasının kendileri açısından üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Yeni atamalarla beraber çözüm bulmak için istişare ettiklerini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu konuda da devreye AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu girdi. Bu süreçlerin her birisinde milletvekilimizin Ankara'da aşama aşama takip etmesi bizi her aşamada bilgilendirmesi gerçekten kıymetliydi. Bugün itibarıyla da burasının devri tamamlandı. Sayın vekilimizden buranın yapımı için destek istiyoruz. Başsavcımızdan takibiyle inşallah komisyon başkanımızla ve adalet temsilcilerimizle beraber bu binanın ek hizmet binası olarak açılışını da hep beraber göreceğiz."

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da şehre yeni bir mekan kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.