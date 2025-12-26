Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin asfaltlama çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesinin Ovaçiftlik Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Sultan Sazlığı'na ulaşımı daha konforlu hale getirmek için Ovaçiftlik Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent konforunu kırsala taşırken turizm destinasyonlarına da önem veren hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

Çalışmayla bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların güvenli ve konforlu bir yoldan Sultan Sazlığı'na erişmiş olacağını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlimizde turizm açısından önemli bir potansiyele sahip Sultan Sazlığı'mıza ulaşmak için Yeşilhisar-Yahyalı kara yolundan sazlık bölgesine ulaşım sağlanan 1200 metrelik yolda, teknik olarak poroz asfalt olarak adlandırılan, doğayla uyumlu özel bir asfalt çalışması yaptık. Bölgemize hayırlı olsun."

Çalışmalar hakkında teknik bilgiler veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da yapılan çalışmanın hayırlara vesile olması temenni etti.