Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Akademisinin öğrencileri, hava ambulansı olarak kullanılan helikopteri inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğü İl Hava Ambulans Merkezinin ev sahipliğinde ve Erciyes Havacılık Kulübü işbirliğiyle düzenlenen helikopter inceleme gezisine katıldı.

Teknik gezi kapsamında öğrenciler, hava ambulans hizmetlerinde kullanılan helikopterin teknik yapısı, uçuş sistemleri ve havacılık teknolojileri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler, teorik bilgilerini sahada yapılan uygulamalı anlatımlarla pekiştirme imkanı bulurken, desteklerinden dolayı Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Yetkililer de bu tür işbirliklerinin gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına olan ilgisini arttırdığını ifade etti.