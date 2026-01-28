Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Diyabet teşhisi konulunca Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu, 6 ayda 34 kilo verdi

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de fazla kilolarından kaynaklanan rahatsızlıkları nedeniyle gittiği doktorunun önerisiyle Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran 24 yaşındaki Rabia Gizem Doğaner, 6 ayda 34 kilo verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:15
        Diyabet teşhisi konulunca Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu, 6 ayda 34 kilo verdi
        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de fazla kilolarından kaynaklanan rahatsızlıkları nedeniyle gittiği doktorunun önerisiyle Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran 24 yaşındaki Rabia Gizem Doğaner, 6 ayda 34 kilo verdi.

        Kayseri'de ikamet eden bir çocuk annesi Doğaner, 138 kiloya çıkması nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı.

        Rahatsızlıkları nedeniyle gittiği aile sağlığı merkezinde diyabet teşhisi konulan Doğaner, doktorunun tavsiyesiyle 6 ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine müracaat etti.

        Doğaner, buradaki sağlık kontrolünün ardından diyetisyen Büşra Nur Sığırcı'nın hazırladığı beslenme programını uyguladı.

        Diyetin yanı sıra merkezde uzmanlar eşliğinde spor da yapan Doğaner, 6 ayda kontrollü olarak 104 kiloya düştü.

        - "Nefes alamıyordum"

        Rabia Gizem Doğaner, AA muhabirine, fazla kilosu nedeniyle gündelik yaşamda çeşitli zorluklar çektiğini, zayıflamaya başlayınca rahat şekilde hareket ettiğini söyledi.

        Aile hekimine başka bir hastalığından dolayı başvurduğunu ancak kendisinin tavsiyesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine geldiğini ifade eden Doğaner, "Kilom o kadar yükselmişti ki artık nefes alamıyordum. Rahatsız olduğumdan dolayı gece yatamıyordum. Sağlık ocağındaki aile hekimim beni yönlendirdi, güzel bir yere gelince çok mutlu oldum. Şeker hastalığımı da yendim. Daha serüvenin yarısındayım. Devamını getirmeyi istiyorum." diye konuştu.

        Kilodan kaynaklı genç yaşta şeker hastalığına da yakalanmanın kendisini üzdüğünü belirten Doğaner, kilo verirken aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de öğrendiğini dile getirdi.

        - "Şu an çok rahatım"

        Doğaner, süreç içerisinde sebze ağırlıklı beslendiğini, yağlı yemeklerden uzak durduğunu anlatarak, "Bu kadar hızlı kilo vermeyi beklemiyordum. İstediklerimi yiyerek, sağlıklı beslenerek bu kadar sonuç beklemiyordum. Şu an çok rahatım." dedi.

        Diyetisyen Sığırcı da Doğaner'in kendilerine geçen yıl temmuz ayında gebelik sonrası diyabet hastalığı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

        Doğaner'in sürece hızlı bir şekilde adapte olarak 6 ay içerisinde 34 kilo verdiğini belirten Sığırcı, Doğaner'in azimli ve kararlı bir şekilde süreci devam ettirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

