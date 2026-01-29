Kocasinan'da kırsaldaki 42 mahallenin köy kimliği korunacak



KAYSERİ(AA) - Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısı'nda kırsal mahallelerin belirlenmesine ilişkin karar oy birliğiyle kabul edildi.



Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kırsal mahallelerin köy kimliğinin korunmasına yönelik belediye meclisinde alınan kararın, tarım ve hayvancılığı güçlendirecek önemli bir adım olduğunu bildirdi.



Kırsal mahallelerin köy kimliğini korumak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri’de yapılan tarımın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz."



Öte yandan belediye meclisi kararlarında yer alan bilgilere göre kırsal mahalleler, merkeze uzaklık, kırsal karakterin korunması, sosyoekonomik yapı, belediye hizmetlerine ve kent merkezine erişebilirlik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu, coğrafi eğim ve iklim koşullarının zorluğu gibi kriterler dikkate alınarak belirlendi.



Bu kapsamda Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan, Yemliha, Mahzemin, Ebiç, Güneşli, Himmetdede, Çevril, Kuşçu, Düver, Emmiler, Gömeç, Yazır, Saraycık, Akin, Kızık, Yuvalı, Kaşköy, Yüreğil, Karakimse, Akçatepe, Barsama, Amarat, Eskiömerler, Boyacı, Hasanarpa, Hırkaköy, Bayramhacı, Mollahacı, Eyim, Taşhan, Kemer, Doruklu, Kalkancık, Salur, Obruk, Dadağı, Hasancı, Vatan, Höbek, Elmalı, Kuşcağız, Yukarıhasinli ve Karahöyük mahalleleri kırsal mahalle olarak belirlendi.



Alınan bu kararla söz konusu mahallelerde köy kimliğinin korunması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, kırsal yaşamın güçlendirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin daha etkin şekilde sunulması hedefleniyor.

