        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 1235 araç sürücüsüne ceza kesildi

        Kayseri'de polis ekipleri, 1235 araç sürücüsüne idari ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:48
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde kamu huzurunu bozan araç ve sürücülerine yönelik 22-29 Ocak tarihleri arasında denetim yaptı.


        Ekipler, 1235 sürücüye, modifiyeli araç, abartı egzozlu araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, makas atma, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanmak, ışık donanımı, drift yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve cep telefonu kullanmak suçlarının gerekli maddelerince cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

