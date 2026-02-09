Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de terör operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:36
        Kayseri'de terör operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

