Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 7 şüpheli ile aranan 21 kişiyi yakaladı.



Adreslerde yapılan aramada, 5,5 kilogram kaçak tütün, 87 şişe sahte alkol, 3 sahte alkol yapımında kullanılan malzeme, 1250 paket kaçak sigara ve 20 bin 320 makaron ele geçirildi.



