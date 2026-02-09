Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletiyor

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, 3 otobüs ile süpürge aracını filosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:37 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi araç filosunu genişletiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, 3 otobüs ile süpürge aracını filosuna kattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi teknolojiye uygun araç ve ekipmanlarla filosunu genişletmeye devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seri ve nitelikli hizmet etmek için yeni araçlar almaya devam ettiklerini belirtti.

        Vatandaşa hizmet için çalıştıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi'de göreve geldiğim 2019 yılından beri Melikgazi Belediyesine 140'ı geçen iş makinesi kazandırdık. Sadece 2025 yılında 40 araç aldık. 2026'da da 'siftah' dedik ilk araçlarımız geldi. İlçenin temizliğinde hizmet kalitesini artırmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bir adet çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip yeni bir süpürge aracı aldık. Ayrıca 3 adet de otobüs aldık. Bunları da belediye hizmetlerimiz için kullanacağız. Araç sayımızı her yıl artırıyoruz. Böylece ilçe genelinde, ihtiyaca uygun, seri ve daha etkin bir hizmet sağlanmış oluyor. Bu yıl da en az 20, 25 araç almayı planlıyoruz. Rabbim kaza ve beladan korusun. Yeni araçlarımız Melikgazi'mize hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi'nden 1 ayda 536 olaya müdahale
        Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi'nden 1 ayda 536 olaya müdahale
        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin yeşil geleceğini Kocasinan'da inşa ediyoruz"...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin yeşil geleceğini Kocasinan'da inşa ediyoruz"...
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Talas'ta çiftçiye eğitimler sürüyor
        Talas'ta çiftçiye eğitimler sürüyor