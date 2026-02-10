Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de annesini bıçakla öldüren kızına 20 yıl hapis cezası

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde annesini bıçakla öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de annesini bıçakla öldüren kızına 20 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde annesini bıçakla öldüren sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.C. (17) ve avukatı hazır bulundu. Duruşma, kapalı oturumda gerçekleştirildi.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanığın, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istediği öğrenildi.

        Sanığa "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle 24 yıla indirdiği cezayı, "iyi hal" indirimi de uygulayarak 20 yıla düşürdü.

        İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, 23 Mart 2025'te M.C. tartıştığı annesi Tuşan C'yi bıçakla öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi

        Benzer Haberler

        Sosyal medyadan alınan fotoğraflar başınızı ağrıtabilir Avukat Zeynep Sevim...
        Sosyal medyadan alınan fotoğraflar başınızı ağrıtabilir Avukat Zeynep Sevim...
        Melikgazi ilçesinin nüfusu 45 ilin nüfusunu geçti
        Melikgazi ilçesinin nüfusu 45 ilin nüfusunu geçti
        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis
        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis
        Melikgazi 45 ilden daha büyük
        Melikgazi 45 ilden daha büyük
        Büyükşehir ile ilçe belediye zabıtaları ramazan ayı öncesi koordinasyon top...
        Büyükşehir ile ilçe belediye zabıtaları ramazan ayı öncesi koordinasyon top...
        Sanat Melikgazi, konferans ve atölyelere ev sahipliği yapıyor
        Sanat Melikgazi, konferans ve atölyelere ev sahipliği yapıyor