        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 70 zanlıdan 54'ü tutuklandı

        Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 00:57 Güncelleme: 20.02.2026 - 00:57
        Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 70 zanlıdan 54'ü tutuklandı
        Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek, örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

