Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 47 zanlı yakalandı
Kayseri'de son bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ayda düzenledikleri operasyonlarda, 47 zanlı ile aranan 77 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara, alkol, tütün, makaron, sikke ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
