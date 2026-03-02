Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 58 zanlı tutuklandı

Kayseri'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir ayda düzenledikleri operasyonlarda, 3 kilo 241 gram uyuşturucu, 26 bin 566 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 49 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Bu kapsamda düzenlenen 59 operasyonda, 93 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı, 58'i tutuklandı.

