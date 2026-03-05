Kayseri'de Hunat Hatun Camisi ışıkla donatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hunat Hatun Camisi önü, hilal ve yıldız motifli dekoratif ışıklarla donatıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu şehrin dört bir yanında hissettirmeye devam eden belediye ekipleri, şehrin önemli tarihi ve sosyal noktalarından olan cami önünü, özel ışıklandırma ve dekoratif şekillerle süsledi.



İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, cami önündeki meydan "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazılı hilal ve yıldız motifleriyle aydınlatıldı.



Kurulan dekoratif ışıklandırmalar, akşam saatlerinde bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

