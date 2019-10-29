Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor Bilet Fiyatları 120 TL ile 50 TL arasında

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 9.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 19.00’de Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00’da satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
"Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL
Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL
Misafir Tribün 65 TL."
KAYSERİ
29 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:32
- GÜNEŞ 06:54
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:22
- AKŞAM 17:50
- YATSI 19:07