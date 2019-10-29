Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor Bilet Fiyatları 120 TL ile 50 TL arasında

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 9.hafta karşılaşmasının biletleri yarın Passolig tarafından satışa çıkıyor.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 19.00’de Fenerbahçe ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından yarın 11.00’da satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

"Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL

Misafir Tribün 65 TL."

KAYSERİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:50

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.