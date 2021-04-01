Deniz´in ölümüyle ilgili davada erkek arkadaşına beraat



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de Deniz Dal'ın (40) tabanca ile göğsünden vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı Selim Ö. (40), beraat etti.

Deniz Dal, geçen yıl 15 Temmuz'da erkek arkadaşı Selim Ö. ile aynı araçta olduğu sırada göğsüne isabet eden tek kurşun ile yaralandı. Erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürülen Dal, hayatını kaybederken, gözaltına alınan erkek arkadaşı Selim Ö., 'kasten öldürme' ve 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde geçen 7 Ocak'ta görülen ilk duruşmada Selim Ö., yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Sanık avukatı Durdu Mehmet Yalçın'ın talebi ile mahkemenin olay yerinde yaptırdığı keşif sonucu düzenlenen raporda, Deniz Dal'ın ölümüne neden olan atışın kendisi tarafından yapıldığı belirtildi.

Bugün görülen karar duruşmasında sanık Selim Ö. hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Selim Ö., "Bu süreçte en çok yıpranan ve mağdur olan benim. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Selim Ö.'nün beraatına karar verdi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-01 14:38:56



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