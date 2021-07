Türkiye’nin en büyük Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açıldı Bu hastanede aynı anda 40 çocuk kemik iliği nakli olabilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bırakın ülkemizi dünyada bile hastanemizle yarışabilecek kurum yoktur”

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan ve aynı anda 40 çocuğa kemik iliği naklinin yapılabileceği Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi açıldı. Açılışa telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hastanemiz bünyesindeki kemik iliği nakli, ayakta tedavi merkezleri ile kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşudur” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hastanenin yapımında katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, “Kamu hizmetinde neredeyse 30 seneye yaklaşıyor vazifem. Binlerce temel atma, açılış törenine katıldım. Ama herhalde bu günkü kadar güzel, anlamlı ve duygulu ortamı yaşamadım diye düşünüyorum” diyerek hastanenin yapımında katkıda bulunan hayırseverlere teşekkürlerini iletti” diye konuştu.



“Hastanenin dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin telefonundan açılışa bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, açılışı yapılan hastanenin çocukların umudu olacağına inandığını ifade ederek, “Erciyes Üniversitemizin bünyesinde hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin şehrimize, ülkemize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli projeye katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kayseri; merhum Kadir Has gibi pek çok hayırsevere ev sahipliği yapmış, mayasında insana hizmet olan bir şehirdir. Açılışını yaptığımız hastanemizin aynı şekilde inşa edilmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Hastanemiz bünyesindeki kemik iliği nakli, ayakta tedavi merkezleri ile kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşudur. Kapasitesi itibariyle aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapılabilecek imkana sahiptir. Hatta bu özelliği ile bırakın ülkemizi dünyada bile hastanemizle yarışabilecek kurum yoktur. Ülkemizde henüz başlanamamış olan gen tedavisi için gereken altyapıya sahip olan hastanemizde en kısa sürede bu yönteminde devreye alınmasını temenni ediyorum. Gereken kadroların tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesi ile hastanemizin çok yakın bir zaman bölgemizdeki, hatta dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum. Bir kez daha Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, hayırseverlerimize ve üniversite yönetimimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Bugünkü eser yaklaşık 80 milyon TL. Bu eser hepinizin eseri, Allah razı olsun hepinizden. Biz Türkler için imkansız diye bir şey yoktur. Bir araya geldiğimiz zaman inşallah ‘çılgın’ denilen şeyleri de birbirimize güç vererek başarıyoruz. Bundan sonra da millet olarak daha büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.



"Bu hastane 3 yıl içerisinde bu hale geldi"

KANKA Derneği Başkanı Musa Karakürkçü, hastanenin açılışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “2 gün önce hastaneye baktığım zaman gözlerim doldu. Bu hastane 3 yıl içerisinde bu hale geldi. Hayırseverlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 sene önce hastanenin temelini atmıştık. Çok şükür şuanda da hastanemizi açıyoruz. Aradan geçen süre içerisinde çok zor zamanlar, pandemi geçirdik. Ama bu sıkıntılar içerisinde hastanenin inşaatı kesilmedi, bitirmeyi başardık. Bu hastane darlıkta ve bollukta harcama yapmayı, hayır yapmayı seven örnek insanların maddi ve manevi katkılarıyla bu hale gelmiştir” dedi.

Hastanenin yapılışında katkı sağlayan Kayserili hayırseverler adına konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin ise, “Hepimiz dünyaya kendi hikayemizi yazmaya geliyoruz. Bir varmış ile başlıyor, bir nefeste geçiyor, bir yokmuş ile bitiyor. Bu hikayede Allah’ın rızasını kazanabilecek işler yapmak, iyi insan olma, hayırla yad edilebilecek insan olmak ve eserler bırakmak amaç olmalı. Bugün böyle bir eserin açılışında bir araya geldik. Şükürler olsun bu açılışı görebildik. Tabi ki her hayrın bir başka yarıştırılabilecek bir tarafı yok ama söz konusu çocuk sağlığı olunca akan sular duruyor” ifadelerini kullandı.



“Üniversitemiz ülkemizin yüz akı olmuştur”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise üniversitenin ülkenin yüz akı olduğunun altını çizerek, “16 Nisan 2019 tarihinde üniversitemiz ile KANKA arasında imzalanan protokol ile 10 bin metrekare kapalı alanla 5 katlı olarak inşa edilen ve 4 merkezden oluşan sadece şehrimizin değil bölgemizin ve ülkemize hizmet edecek olan önemli bir tedavi merkezi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji hastanesi olacak olan hastanemiz60 servis odası ile modern şartlarda hastalarımıza hizmet edecektir. Ülkemizde çocuk kemik iliği nakilleri için akreditasyon almış olan ilk ve tek merkez olarak hizmete geçecek olan hastanemiz, çocuk kemik iliği nakli yapabilen Türkiye’deki ilk ve tek merkez olacaktır. Erciyes Üniversitemiz 43 yıllık tarihiyle Türkiye’nin köklü üniversitelerinden bir tanesidir. Aynı zamanda 11 araştırma üniversitelerinden biridir. Araştırma üniversitesi misyonu olarak bu kapsamda üniversitemiz tarafından geliştirilen covid19’a karşı yerli aşımızın TÜRKOVAC aşımızın da Erciyes Üniversitesi’nden çıkması bizi ayrıca gururlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde preklinik çalışması, Faz1, Faz2’si aynı üniversitede başarıyla tamamlanmış tek örnektir. Bu da bize ayrı gurur vermektedir. Son yıllarda Erciyes Üniversitemizin başarıları gururla takip edilmektedir. Üniversitemiz Kayserimizin ve ülkemizin yüz akı olmuştur” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu vurgulayarak, “Herkesin şehri kendine güzel. Ama bizim şehrimiz bir başka güzel. Kayseri; sanayinin, ticaretin, kültürün merkezi, kadim medeniyetlerin merkezi. Ama bunların bütün bunların yanında hayırseverler şehri. O açıdan Kayserili hemşehrilerimizle gurur duyarken bunu hak ettiğimize inanıyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından hayırseverlere plaket takdim edildi. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in duasıyla hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

