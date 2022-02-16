Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta

Kayserispor'un sahasında oynayacağı Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.
Süper Lig'in 26. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Yukatel KayserisporGiresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından açıklanan bilet fiyatları 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor. Satışa sunulan KayserisporGiresunspor maçı bilet fiyatları ise şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 10 TL
Kuzey Alt tribün bileti: 10 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 10 TL
Doğu Üst tribün bileti: 15 TL
Doğu Alt tribün bileti 20 TL
Batı Alt tribün bileti 30 TL
Batı Balkon tribün bileti 40 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.