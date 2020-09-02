Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşan Meksikalı hastadan Türkiye'ye teşekkür

Geçen yıl turist olarak geldiği Kapadokya'da hastalanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle iyileşen Meksikalı Enrique Gudino Magana, iyileşmesinin yıl dönümünde gönderdiği videoda Türkiye'ye teşekkür etti

Enrique Gudino Magana
AA

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 66 yaşındaki Meksikalı Enrique Gudino Magana, sağlığına kavuştuğu günün anısına çektiği videoyu Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına gönderdi.

Magana, videoda, bir yıl önce Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nden taburcu edildiğini, hastanede kaldığı 15 gün boyunca profesyonel bir ekip tarafından en üst seviyede sağlık hizmeti aldığını belirtti.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Tedavisinde emeği geçen başta Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, servis çalışanlarına, hastane yönetimi ve idarecilerine teşekkür eden Magana, şunları kaydetti: "Türkiye'de aldığım başarılı tedavi sonrası iyileşmemin birinci yılını kendi ülkem olan Meksika ve ikinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye bayrakları ile aile fertlerim arasında futbol oynayarak kutladım. Umarım önümüzdeki sene iyileşmemin ikinci yılında Türkiye'ye, Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelip hayatta kalabilmek için bana verilen ikinci şansı birlikte yan yana kutlamak için Türk dostlarımı ziyaret edeceğim. Ülkenizde turist olarak bulunurken yüksek standartlarda, kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanarak kendi vatandaşlarınızla aynı şartlarda tedavi görerek tamamen iyileştiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sağlık Bakanlığına sonsuz teşekkür eder, sizlere minnettar olduğumu dile getirmek isterim."

Magana, ülkesine döndükten sonra 66. yaş gününü de Türkiye'ye olan minnettarlığını göstermek için ay yıldızlı forma giyerek ve ay yıldızlı pasta keserek kutlamıştı. Magana'nın ailesiyle beraber yaptığı kutlamayı oğlu, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına göndermişti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız
SAĞLIKBakan Selçuk: Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya ...
Son dakika haberi! Bilim Kurulu toplanıyor! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri...
SAĞLIKGün gün Corona virüsü belirtileri...
Elmada bulunan vitaminler nelerdir?
SAĞLIKElmanın içerdiği vitaminler ve yararları
Göz nezlesi nasıl geçer?
SAĞLIKGöz nezlesinin nedenleri ve tedavi uygulamaları
Sivas’ta yeni koronavirüs karantinaları
SAĞLIKSivas’ta yeni koronavirüs karantinaları
Koronavirüs tablosu 1 Eylül! Bugün Türkiye koronavirüs vaka ve vefat edenlerin sayısı kaç? AÇIKLANDI
SAĞLIKKoronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika! Koronavirüs (coronavirüs) salgınında yeni vaka sayısı 1572
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1572
Akademik Solunum Derneğinden sonbahar uyarısı
SAĞLIKAkademik Solunum Derneğinden sonbahar uyarısı
Boğaz ağrısı şikayeti hastaneye başvuruları artırdı
SAĞLIKBoğaz ağrısı şikayeti hastaneye başvuruları artırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X