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Kayseri Şeker’den, ülke geleceğine katkı için 674 milyon tl yatırım

Kayseri Şeker tarafından yeni kampanya dönemi için Ülkemizin, Türk tarımının ve çiftçisinin geleceğine katkı için bir yılda 674 Milyon TL yeni yatırım gerçekleştirildiği belirtildi

01.08.2018 - 15:39 | Güncelleme: İHA

Kayseri Şeker’in yatırımları hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kuruluşundan beri Bölgede Sanayi sektörünün adeta lokomotifi olan ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan Kayseri Şeker; Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarından sonra Turhal Şeker Fabrikasını da 569 Milyon TL bedelle bünyesine katmayı başarmıştır.

Kayseri Şeker’in Bölge ekonomisine, Bölge Çiftçisine, İstihdama katkısı, Pancar çiftçisinin pancar bedellerini erken ve değerinde alması, çiftçinin pancar dışındaki ürettiği ürünlerde de sözleşmeli tarımı gerçekleştirerek ürününün değerlenmesine katkısı, çalışanlarının ücretlerini ve sosyal haklarını piyasa şartlarının üzerinde ve zamanında alması, Randevulu söküm ve tesellüm çalışmalarındaki başarısı, Maus uygulaması, Nakliyeci esnafının işlerini kolaylaştırması çalışmalarını planlayarak ve ciddi bir şekilde uygulayarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri şeker Fabrikası kendi faaliyet sahası içerisinde Kayseri'nin bütün ilçeleri. Sivas'ın Şarkışla Gemerek Altınyayla ilçeleri Yozgat’ın Boğazlıyan Yenifakılı Yenipazar. Çandır ilçelere köyleri, Nevşehir'in. Avanos ilçesinin bazı köyleri olmak üzere bu faaliyet sahasında da birtakım yatırımları da planlama sırasına ya da acil ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirmeye başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Lisanslı depoculuk alanında 80 bin tonluk bir yatırımı gerçekleştirmiştik. Bu yatırımımızın önemi şimdi daha iyi anlaşıldı. Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi’deki lisanslı depolarımız şu anda %97 oranında doluluk oranına ulaşmıştır. Ayrıca;

*Gemerek’te 1000 Büyükbaş hayvan kapasiteli 6 Milyon 900 bin TL’ye mal olacak Gebe düve tesisi
*Çandır’da 2 Milyon 200 bin TL’ye mal olacak Tarım Market, Bölge Binası, Ofis Lojman ve depo inşaatı
*Yeşilhisar ‘da 8 Milyon TL yatay silo inşaatı
*Boğazlıyan Şeker Fabrikasına 9 Milyon 150 bin TL’ye mal olacak 30 bin ton kapasiteli Big-Bag şeker deposu ve ambalajlama tesisi, 7 Milyon TL’ye mal olacak Arıtma tesisi Anaerobik tank kapasite artırım inşaatı, 1 Milyon TL’ye mal olan Otomasyon sistem modernizasyonu,
*Kayseri Mimarsinan Organize sanayi Bölgesinde10 Milyon 200 bin TL’ye mal olan Pan-Pazarlama şirketi Bakliyat ürünleri, kabak ve ay çekirdeği Paketleme tesisi yeri ve makine ekipmanı alınması
İle 4 Milyon 250 bin TLye mal olan Panpa şirketi paketleme ünitesi kapasite artırımı inşaat alanı için 20 dönümlük arsa alınması
*Kayseri Şeker Fabrikasına; 1 Milyon 500 bin TL ‘ye mal olan 50 ton/Saat kapasiteli Big-Bag ambalajlama tesisi, 28 Milyon TL’ye mal olan 500 metreküp kapasiteli Kireç ocağı yatırımı
*2 Milyon 300 bin TL’ye ma lolan Bünyan-Ağcalı mevkisinde taşı ocağı alınması
*Taş ocağı için 500 bin TL değerinde makine parkı ve ekipman alınması
*Ar-Ge Merkezi için 24 Milyon TL değerinde pektin ve diyet lif yatırımı ile Kayseri Şeker, Kayseri’nin Gururu Şeker sektörünün umudu olmaya devam ediyor

 

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