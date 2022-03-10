Ülke genelinde soğuk hava dalgasıyla beraber başlayan kar yağışı pek çok ilde okullarda kar tatili verilmesine neden oldu. Meteoroloji, İç Anadolu için kar yağışı uyarısında bulundu. Kayseri ve Konya yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle öğrenciler Kayseri ve Konya okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Kayseri ve Konya ilkokul, ortaokul, liselerde okullarda kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı...