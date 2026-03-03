Kayseri’de bir fabrikanın gaz tankında patlama: 4 yaralı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın bahçesinde gaz tankında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı
Olay, saat 15.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.
Fabrikanın bahçesindeki gaz tankının, henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
