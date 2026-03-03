Canlı
        Kayseri'de bir fabrikanın gaz tankında patlama: 4 yaralı

        Kayseri’de bir fabrikanın gaz tankında patlama: 4 yaralı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın bahçesinde gaz tankında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 18:49
        Fabrikanın gaz tankında patlama: 4 yaralı

        Olay, saat 15.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

        Fabrikanın bahçesindeki gaz tankının, henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

