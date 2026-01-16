Kayseri’de engelli bebek evinde ölü bulundu
Kayseri'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1,5 yaşındaki engelli erkek bebek, evindeki yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri'de Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki 2 katlı evin bodrum katında oturan E.H. isimli erkek bebeği yatağında hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu E.H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz bebeğin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.