        Kayseri'de engelli bebek evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kayseri’de engelli bebek evinde ölü bulundu

        Kayseri'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1,5 yaşındaki engelli erkek bebek, evindeki yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 00:35 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:36
        Engelli bebek evinde ölü bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki 2 katlı evin bodrum katında oturan E.H. isimli erkek bebeği yatağında hareketsiz bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu E.H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Talihsiz bebeğin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

