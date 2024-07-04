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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri’deki taciz olayı sonrası Bursa'da 13 tutuklama - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kayseri’deki taciz olayı sonrası Bursa'da 13 tutuklama!

        Kayseri'de, Suriye uyruklu şüphelinin akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen olayı Bursa'da protesto ederken Suriyelilerin iş yerleri ile araçlarına zarar veren ve sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şüpheliden 13'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:53
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        Kayseri'deki taciz olayı sonrası Bursa'da 13 tutuklama!
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        Bursa'da pazartesi akşamı meydana gelen olaylarda, Kayseri'de Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesini protesto etmek için toplanan gruplar, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde Suriye uyruklu bazı kişilerin iş yeri ile araçlarına zarar verdi.

        60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre gerginlik polisin zamanında aldığı önlemler ile büyümeden yatıştırılırken; güvenlik görevlileri, olaylara karışan 60 kişiyi aynı gece gözaltına aldı.

        27 OLAYA KARIŞTILAR İDDİASI

        Toplamda 27 olaya karışan şüpheliler, dün adliyeye adliye sevk edildi. Aralarında sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan şüphelilerin de olduğu 60 kişi, nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.

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        13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Olay ile ilgili soruşturma sürerken, polis, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi arıyor.

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