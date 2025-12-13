Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor haftayı 14, Alanyaspor ise 18 puanla tamamladı.
Giriş: 13.12.2025 - 18:58 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:58
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor, karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz berabere bitti.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 14'e, Alanyaspor ise 18'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Konyaspor'a konuk olacak. Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
