Süper Lig'in 19. haftasında oynanan mücadelede Kayserispor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 23. dakikada Bernard Mensah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Cebrail Karayel, Ankaragücü'nü 10 kişi bıraktı. Başkent ekibi, 68. dakikada Alihan Kubalas'ın golüyle skor eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Ankaragücü 13, Kayserispor ise 11 puana yükseldi.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "Kalbimizde dualarımızda sizinle" yazılı pankartla maça çıktı.
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