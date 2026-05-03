Kayserispor: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 22:24 Güncelleme:
Eyüpspor 4. dakikada Luccas Claro ile öne geçerken; ev sahibi ekip 60'ta Indrit Tuci ile skoru eşitledi. Ayrıca ev sahibi ekipte 45+6. dakikada Fedor Chalov'un attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Kayserispor 27 puana yükseldi. 3 maçtır kaybetmeyen Eyüpspor ise 29 puana ulaştı.
Ligin 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
